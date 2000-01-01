Пукенис Семен
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1872
Мать ребёнка: Пукенис Марцеля
дер. Гили Оникштынской волости
Рождение ребёнка
10.01.1882
Мать ребёнка: Пукенис Марцеля
дер. Новяны Оникштынской волости Ковенской губернии
Рождение ребёнка
10.06.1883
Мать ребёнка: Пукенис Марцеля
дер. Новяны Оникштынской волости Ковенской губерни
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пукенис Марцеля
Смерть
Неизвестно