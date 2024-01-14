Карлышова Евдокия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карлышова Евдокия Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Карлышов Степан

Мать: Карлышова Ефросинья Федоровна

Рождение ребёнка
08.07.1983

Сын: Гурьянов Игорь Анатольевич

Отец ребёнка: Гурьянов Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карлышова Вия Федоровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карлышов Алексей Федорович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гурьянов Анатолий

Смерть
Неизвестно
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