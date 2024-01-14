Карлышова Евдокия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Карлышов Степан
Рождение ребёнка
08.07.1983
Сын: Гурьянов Игорь Анатольевич
Отец ребёнка: Гурьянов Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карлышова Вия Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карлышов Алексей Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гурьянов Анатолий
Смерть
Неизвестно