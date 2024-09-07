Виноградова Колесникова Смирнова Кошульникова (Морева) Надежда Иосифовна
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.01.1916
Козлаково, Галичский уезд, Костромская область
св-во выдано 28.02.1969
Рождение ребёнка
13.10.1916
Дочь: Кошульникова Анна Александровна
Отец ребёнка: Виноградов Александр Михайлович
св-во выдано 30.08.1948
Смерть
Неизвестно