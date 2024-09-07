Виноградова Колесникова Смирнова Кошульникова (Морева) Надежда Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виноградова Колесникова Смирнова Кошульникова (Морева) Надежда Иосифовна

Место рождения

Мартыново, Солигаличский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1898 г.р.

Дети

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Мартыново, Солигаличский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
10.01.1916

Муж: Виноградов Александр Михайлович

Козлаково, Галичский уезд, Костромская область
св-во выдано 28.02.1969
Рождение ребёнка
13.10.1916

Дочь: Кошульникова Анна Александровна

Отец ребёнка: Виноградов Александр Михайлович

св-во выдано 30.08.1948
Смерть
Неизвестно

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