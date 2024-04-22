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Григорьев Пётр Михайлович

Место рождения

Большая Ржава, Велижский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1928

Дата смерти

1990

Пол

Мужской

Добавил:

FP
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Григорьев Михаил Григорьевич

Мать: Григорьева Евгения Ефимовна

Большая Ржава, Велижский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
1990
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