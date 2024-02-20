Савченко Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савченко Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1821

Дата смерти

До 1895

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Савченко Евтихий Алексеевич

Мать ребёнка: Савченко Ирина Парфентьевна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
Около 1863

Сын: Савченко Касьян Алексеевич

Мать ребёнка: Савченко Ирина Парфентьевна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд х.Луговой
Рождение ребёнка
27.09.1887

Сын: Савченко Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Савченко Ирина Парфентьевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-7 , м/к-1887г.,лист-209,зап-31
Смерть
До 1895
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
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