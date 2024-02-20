Савченко Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1821
Дата смертиДо 1895
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Савченко Евтихий Алексеевич
Мать ребёнка: Савченко Ирина Парфентьевна
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
Около 1863
Сын: Савченко Касьян Алексеевич
Мать ребёнка: Савченко Ирина Парфентьевна
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд х.Луговой
Рождение ребёнка
27.09.1887
Сын: Савченко Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Савченко Ирина Парфентьевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-7 , м/к-1887г.,лист-209,зап-31
Смерть
До 1895
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка