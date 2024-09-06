Горохова Матрона Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Горохов Перт Иванов
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Горохов Перт Иванов
Рождение ребёнка
1905
Дочь: (Горохова) Клавдия Петрова
Отец ребёнка: Горохов Перт Иванов
Смерть
Неизвестно