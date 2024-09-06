Горохова Матрона Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горохова Матрона Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1876 г.р.

Дети

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горохов Перт Иванов

Рождение ребёнка
1903

Сын: Горохов Николай Петров

Отец ребёнка: Горохов Перт Иванов

Рождение ребёнка
1905

Дочь: (Горохова) Клавдия Петрова

Отец ребёнка: Горохов Перт Иванов

Смерть
Неизвестно

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