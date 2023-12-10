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Черникова Акилина Стефанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Стефан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1825 ст.

Сын: Черников Пётр Григорьев

Отец ребёнка: Черников Григорий Васильев

Ключи, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Черникова Марья Григорьева

Отец ребёнка: Черников Григорий Васильев

Рождение ребёнка
?.08.1839

Сын: Черников Пимен Григорьев

Отец ребёнка: Черников Григорий Васильев

Рождение ребёнка
25.09.1843 ст.

Сын: Черников Гур Григорьев

Отец ребёнка: Черников Григорий Васильев

Ключи, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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