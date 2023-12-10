Черникова Акилина Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Стефан
Рождение ребёнка
Около 1825 ст.
Отец ребёнка: Черников Григорий Васильев
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Черникова Марья Григорьева
Отец ребёнка: Черников Григорий Васильев
Рождение ребёнка
?.08.1839
Отец ребёнка: Черников Григорий Васильев
Рождение ребёнка
25.09.1843 ст.
Отец ребёнка: Черников Григорий Васильев
Смерть
Неизвестно