Чеботарева (Бабинок) Александра Васильевна 04.11.1892 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Чеботарева (Бабинок) Александра Васильевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

04.11.1892 ст.

Дата смерти

02.08.1970

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1892 ст.

Отец: Бабинок Василий Васильевич

Мать: Бабинок (???) Евдокия Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Служащая
Крещение
08.11.1892 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Восприемники: Филипп Иванов Румянцев, Анастасия Вячеславовна Бобкова
Упоминание
07.08.1901 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Тип события: Определением Московской казенной палаты причислен в московские мещане | На основании пометки в записи о рождении Бабинок А.В. | Событие
Место жительства
Около 1902 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Восприемник
09.11.1914 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Екатерина Петрова Румянцева
Восприемник
23.08.1915 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Галина Павловна Бабинок
Работа или профессия
Около 1918
Москва, город федерального значения Москва
Место работы: Управление Московских городских телеграфов | Должность: Почтово-телеграфный чиновник IV разряда | Информация из записи о браке
Бракосочетание
23.02.1918

Муж: Чеботарев Дмитрий Андреевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
14.09.1919

Дочь: Пашкова (Чеботарева) Зоя Дмитриевна

Отец ребёнка: Чеботарев Дмитрий Андреевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
02.08.1970
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Рак поджелудочной железы

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