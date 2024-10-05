Чеботарева (Бабинок) Александра Васильевна
Место рождения
Дата рождения04.11.1892 ст.
Дата смерти02.08.1970
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1892 ст.
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Служащая
Крещение
08.11.1892 ст.
Восприемники: Филипп Иванов Румянцев, Анастасия Вячеславовна Бобкова
Упоминание
07.08.1901 ст.
Тип события: Определением Московской казенной палаты причислен в московские мещане | На основании пометки в записи о рождении Бабинок А.В. | Событие
Место жительства
Около 1902 ст.
Восприемник
09.11.1914 ст.
Екатерина Петрова Румянцева
Восприемник
23.08.1915 ст.
Галина Павловна Бабинок
Работа или профессия
Около 1918
Место работы: Управление Московских городских телеграфов | Должность: Почтово-телеграфный чиновник IV разряда | Информация из записи о браке
Бракосочетание
23.02.1918
Рождение ребёнка
14.09.1919
Дочь: Пашкова (Чеботарева) Зоя Дмитриевна
Отец ребёнка: Чеботарев Дмитрий Андреевич
Смерть
02.08.1970
Причина смерти: Рак поджелудочной железы