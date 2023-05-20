Липкин Иван Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Липкина Евдокия
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Липкина Анна Ивановна
Мать ребёнка: Липкина Евдокия
Рождение ребёнка
1824
Сын: Липкин Иван Иванович
Мать ребёнка: Липкина Евдокия
Рождение ребёнка
1826
Сын: Липкин Егор Иванович
Мать ребёнка: Липкина Евдокия
Рождение ребёнка
1827
Сын: Липкин Лука Иванович
Мать ребёнка: Липкина Евдокия
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Липкина Евдокия
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Липкина Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Липкина Евдокия
Рождение ребёнка
1838
Сын: Липкин Ипат Иванович
Мать ребёнка: Липкина Евдокия
Упоминание
30.07.1850
Смерть
Неизвестно