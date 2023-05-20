Липкин Иван Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛипкин Иван Тимофеевич

Липкин Иван Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Липкина Евдокия

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Липкина Анна Ивановна

Мать ребёнка: Липкина Евдокия

Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1824

Сын: Липкин Иван Иванович

Мать ребёнка: Липкина Евдокия

Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1826

Сын: Липкин Егор Иванович

Мать ребёнка: Липкина Евдокия

Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1827

Сын: Липкин Лука Иванович

Мать ребёнка: Липкина Евдокия

Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1832

Сын: Липкин Семен Иванович

Мать ребёнка: Липкина Евдокия

Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Липкина Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Липкина Евдокия

Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1838

Сын: Липкин Ипат Иванович

Мать ребёнка: Липкина Евдокия

Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Упоминание
30.07.1850
Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.