Коробко (Бушмин) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.11.1925
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1925
Отец: Бушмин Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1947
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
27.02.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
01.10.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
23.09.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
01.01.1956
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно