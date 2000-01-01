Коробко (Бушмин) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коробко (Бушмин) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.11.1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

Не указана

Дети

1947 г.р.
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1956 г.р.

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1925

Отец: Бушмин Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1947

Сын: Коробко Виктор Петрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
27.02.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
01.10.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
23.09.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
01.01.1956

Сын: Коробко Николай Петрович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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