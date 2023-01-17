Шейко Перфил (Пархим) Леонов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смерти1810
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Шейко Леон Иванов
Мать: ?
Рождение ребёнка
1789
Мать ребёнка: Шейко Наталья Семенова
Рождение ребёнка
1803
Мать ребёнка: Шейко Наталья Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шейко Наталья Семенова
Место жительства
Неизвестно
Смыковичи, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
1810