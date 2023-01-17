Шейко Перфил (Пархим) Леонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шейко Перфил (Пархим) Леонов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

1810

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Шейко Леон Иванов

Мать: ?

Рождение ребёнка
1789

Сын: Шейко Павел Перфильев

Мать ребёнка: Шейко Наталья Семенова

Рождение ребёнка
1803

Сын: Шейко Федор Перфильев

Мать ребёнка: Шейко Наталья Семенова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шейко Наталья Семенова

Место жительства
Неизвестно
Смыковичи, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
1810
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