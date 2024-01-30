Дроботова (Петрова) Валентина Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.06.1933
Дата смерти27.07.1985
ПолЖенский
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1933
Отец: Петров Фёдор Фёдорович
Мать: Анна Михайловна
Рождение ребёнка
14.04.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.03.1952
Сын: Дроботов Валерий Николаевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
27.07.1985