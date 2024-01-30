Дроботова (Петрова) Валентина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дроботова (Петрова) Валентина Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.06.1933

Дата смерти

27.07.1985

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности
1952 г.р.

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1933

Отец: Петров Фёдор Фёдорович

Мать: Анна Михайловна

Рождение ребёнка
14.04.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.03.1952

Сын: Дроботов Валерий Николаевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
27.07.1985
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