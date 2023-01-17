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Кропотин Фёдор Иванович

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Место рождения

Касимов, город Касимов, Рязанская область

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Касимов, город Касимов, Рязанская область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Митина Екатерина Фёдоровна

Мать ребёнка: Кропотина Агафья Матвеевна

Касимов, город Касимов, Рязанская область
Рождение ребёнка
26.03.1912

Дочь: Чибрикова Клавдия Фёдоровна

Мать ребёнка: Кропотина Агафья Матвеевна

Касимов, город Касимов, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кропотин Яков Фёдорович

Мать ребёнка: Кропотина Агафья Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья Фёдоровна

Мать ребёнка: Кропотина Агафья Матвеевна

Касимов, город Касимов, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
Касимов, город Касимов, Рязанская область
Похороны
Неизвестно
Касимов, город Касимов, Рязанская область
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