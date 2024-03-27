Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
(Коварская) Любовь
(Коварская) Любовь
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1932
Дата смерти
1949
Пол
Женский
Отец
Коварский Самуил
1908 г.р.
Мать
Коварская (Паташова) Итта
1909 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец:
Коварский Самуил
Мать:
Коварская Итта
Смерть
1949
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия