(Коварская) Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Коварская) Любовь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Дата смерти

1949

Пол

Женский

Отец

1908 г.р.

Мать

1909 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Коварский Самуил

Мать: Коварская Итта

Смерть
1949
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