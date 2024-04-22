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Борис Миронов (Ич)

Место рождения

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

1851

Пол

Мужской

Отец

Около 1772 г.р.

Мать

Около 1772 г.р.

Жена

Около 1810 г.р.
Около 1796 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: Мирон Никифоров (Ич)

Мать: Пелагея Родионова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Василий Борисов (Ич)

Мать ребёнка: Федосья

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Александр Борисов (Ич)

Мать ребёнка: Федосья

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
11.01.1831 ст.

Жена: Марья Никитина (Чна)

Бракосочетание
23.04.1833 ст.

Жена: Татьяна Егорова (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Михаил Борисов (Ич)

Мать ребёнка: Татьяна Егорова (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосья

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1851
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