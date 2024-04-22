Борис Миронов (Ич)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1796
Дата смерти1851
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796
Отец: Мирон Никифоров (Ич)
Мать: Пелагея Родионова (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Василий Борисов (Ич)
Мать ребёнка: Федосья
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1826
Мать ребёнка: Федосья
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
11.01.1831 ст.
Жена: Марья Никитина (Чна)
Бракосочетание
23.04.1833 ст.
Жена: Татьяна Егорова (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1841
Сын: Михаил Борисов (Ич)
Мать ребёнка: Татьяна Егорова (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосья
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1851