Чекалин Александр Павлович
Место рождения
Дата рождения24.03.1925
Дата смерти06.11.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
06.11.1941
Чекалин, Суворовский муниципальный район, Тульская область