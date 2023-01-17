Чекалин Александр Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекалин Александр Павлович

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Место рождения

Песковатское, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

24.03.1925

Дата смерти

06.11.1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Песковатское, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
06.11.1941
Чекалин, Суворовский муниципальный район, Тульская область
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