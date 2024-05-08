Осокин Александр Валерьевич
Место рождения
Дата рождения05.12.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1980
Бракосочетание
20.09.2002
Ветлуга, Ветлужский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
16.12.2003
Сын: Осокин Валерий Александрович
Рождение ребёнка
08.11.2005
Дочь: Осокина Юлия Александровна
Рождение ребёнка
24.01.2012
Сын: Осокин Иван Александрович
Рождение ребёнка
24.01.2012
Сын: Осокин Егор Александрович
Рождение ребёнка
22.04.2014
Дочь: Осокина Анна Александровна