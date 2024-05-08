Осокин Александр Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОсокин Александр Валерьевич

Осокин Александр Валерьевич

Место рождения

Белышево, Ветлужский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

05.12.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1980

Отец: Осокин Валерий Петрович

Мать: Соловьева Валентина Александровна

Белышево, Ветлужский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
20.09.2002

Жена: Осокина Светлана Вячеславовна

Ветлуга, Ветлужский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
16.12.2003

Сын: Осокин Валерий Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
08.11.2005

Дочь: Осокина Юлия Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
24.01.2012

Сын: Осокин Иван Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
24.01.2012

Сын: Осокин Егор Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
22.04.2014

Дочь: Осокина Анна Александровна

Мать ребёнка: не указана

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close