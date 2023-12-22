Сенькин Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти02.05.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.09.1955
Сын: Сенькин Виктор Васильевич
Мать ребёнка: Сенькина Татьяна Акимовна
Воскресенск, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
25.04.1960
Сын: Сенькин Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Сенькина Татьяна Акимовна
Смерть
02.05.1988