Сенькин Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сенькин Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

02.05.1988

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.09.1955

Сын: Сенькин Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Сенькина Татьяна Акимовна

Воскресенск, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
25.04.1960

Сын: Сенькин Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Сенькина Татьяна Акимовна

Смерть
02.05.1988
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