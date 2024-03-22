Превезенцева (Сафронова) Анна Григорьевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.07.1891 ст.
Дочь: Белякова Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Превезенцев Василий Максимович
Рождение ребёнка
01.04.1894 ст.
Сын: Превезенцев Никита Васильевич
Отец ребёнка: Превезенцев Василий Максимович
Смерть
Неизвестно