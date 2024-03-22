Превезенцева (Сафронова) Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Превезенцева (Сафронова) Анна Григорьевна

Место рождения

Каменка, Дмитровский, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Каменка, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
10.07.1891 ст.

Дочь: Белякова Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Превезенцев Василий Максимович

Свистуха, Дмитровский район, Московская область
Рождение ребёнка
01.04.1894 ст.

Сын: Превезенцев Никита Васильевич

Отец ребёнка: Превезенцев Василий Максимович

Свистуха, Дмитровский район, Московская область
Смерть
Неизвестно
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