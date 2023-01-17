Назарова Федосья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1721
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Фекла Дмитриевна
Отец ребёнка: Назаров Дмитрий Павлович
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Евдокия Дмитриевна
Отец ребёнка: Назаров Дмитрий Павлович
Рождение ребёнка
1756
Отец ребёнка: Назаров Дмитрий Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно