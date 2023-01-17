Назарова Федосья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назарова Федосья Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1721

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1751

Дочь: Фекла Дмитриевна

Отец ребёнка: Назаров Дмитрий Павлович

Враниковская, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Евдокия Дмитриевна

Отец ребёнка: Назаров Дмитрий Павлович

Враниковская, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1756

Сын: Назаров Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Назаров Дмитрий Павлович

Враниковская, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назаров Дмитрий Павлович

Смерть
Неизвестно
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