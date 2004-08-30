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Барышев Павел Венедиктович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.08.1927

Дата смерти

12.04.1985

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1927 г.р.

Дети

1860 г.р.
1952 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.06.1860

Сын: Барышев Александр Павлович

Мать ребёнка: Барышева Евдокия Федоровна

Рождение
12.08.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.03.1952

Сын: Барышев Валерий Павлович

Мать ребёнка: Барышева Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
01.01.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Барышева Евдокия Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Барышева Евдокия Федоровна

Смерть
12.04.1985
Похороны
Неизвестно
Городское буйское кладбище «Местечко Лаврово», Kostromskaya Oblast', Russia
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