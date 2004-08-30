Барышев Павел Венедиктович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.08.1927
Дата смерти12.04.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.06.1860
Сын: Барышев Александр Павлович
Мать ребёнка: Барышева Евдокия Федоровна
Рождение
12.08.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.03.1952
Мать ребёнка: Барышева Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
01.01.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Барышева Евдокия Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.04.1985
Похороны
Неизвестно
Городское буйское кладбище «Местечко Лаврово», Kostromskaya Oblast', Russia