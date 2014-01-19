Фещенко (Жукова) Антонина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фещенко (Жукова) Антонина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.1933

Дата смерти

19.01.2014

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1970

Муж: Фещенко Алексей Павлович

Приблизительно, для очередности браков
Рождение ребёнка
20.10.1971

Сын: Фещенко Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Фещенко Алексей Павлович

Рождение ребёнка
04.06.1974

Дочь: Фещенко Галина Алексеевна

Отец ребёнка: Фещенко Алексей Павлович

Рождение ребёнка
03.05.1976

Сын: Фещенко Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Фещенко Алексей Павлович

Смерть
19.01.2014
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