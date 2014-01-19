Фещенко (Жукова) Антонина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.07.1933
Дата смерти19.01.2014
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1970
Приблизительно, для очередности браков
Рождение ребёнка
20.10.1971
Сын: Фещенко Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Фещенко Алексей Павлович
Рождение ребёнка
04.06.1974
Дочь: Фещенко Галина Алексеевна
Отец ребёнка: Фещенко Алексей Павлович
Рождение ребёнка
03.05.1976
Сын: Фещенко Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Фещенко Алексей Павлович
Смерть
19.01.2014