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Белов Иван Николаевич

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Место рождения

Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния

Дата рождения

11.03.1922

Дата смерти

03.03.1993

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1922

Отец: Белов Николай Николаевич

Мать: Белова Анастасия Семеновна

Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
03.01.1948

Дочь: Котова Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Ермакова Клавдия Андреевна

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Работа или профессия
Неизвестно
бухгалтер-экономист
Место жительства
Неизвестно
Вознесенье, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Смерть
03.03.1993
Вознесенье, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Причина смерти: диабет, рак горла
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