Белов Иван Николаевич
Место рождения
Дата рождения11.03.1922
Дата смерти03.03.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1922
Рождение ребёнка
03.01.1948
Дочь: Котова Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Ермакова Клавдия Андреевна
Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Работа или профессия
Неизвестно
бухгалтер-экономист
Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.03.1993
Причина смерти: диабет, рак горла