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Дрождин Аверьян Никитич
Дрождин Аверьян Никитич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1865
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Никита Федулович
1837 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ИД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец:
Никита Федулович
Мать: не указана
Смерть
Неизвестно
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