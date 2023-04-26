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Филипп Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1752 и 1756 г.р.

Мать

Жена

1792 г.р.
1786 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Иван Елисеев

Мать: ?

Рождение ребёнка
1807

Сын: Федор Филиппов

Мать ребёнка: Орина Феофилактова

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Марья Филиппова

Мать ребёнка: Орина Феофилактова

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Онисья

Мать ребёнка: Неонила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неонила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орина Феофилактова

Смерть
Неизвестно
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