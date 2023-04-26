Филипп Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Иван Елисеев
Мать: ?
Рождение ребёнка
1807
Сын: Федор Филиппов
Мать ребёнка: Орина Феофилактова
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Марья Филиппова
Мать ребёнка: Орина Феофилактова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Неонила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Орина Феофилактова
Смерть
Неизвестно