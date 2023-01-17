Горбоконь Антонина Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1911
Дата смерти?.07.1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.09.1940
Сын: Горбоконь Анатолий Алексеевич
Отец ребёнка: Горбоконь Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
01.09.1940
Сын: Горбоконь Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Горбоконь Алексей Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.07.1994
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния