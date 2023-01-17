Горбоконь Антонина Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбоконь Антонина Романовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1911

Дата смерти

?.07.1994

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.09.1940

Сын: Горбоконь Анатолий Алексеевич

Отец ребёнка: Горбоконь Алексей Михайлович

Бутурлиновка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.09.1940

Сын: Горбоконь Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Горбоконь Алексей Михайлович

Бутурлиновка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбоконь Алексей Михайлович

Смерть
?.07.1994
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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