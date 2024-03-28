Сушкевич Степан Климентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Сушкевич Климент
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сушкевич Галина Степановна
Мать ребёнка: Сушкевич Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сушкевич Михаил Степанович
Мать ребёнка: Сушкевич Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сушкевич Николай Степанович
Мать ребёнка: Сушкевич Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Сушкевич Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сушкевич Владимир Степанович
Мать ребёнка: Сушкевич Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сушкевич Ольга Степановна
Мать ребёнка: Сушкевич Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Сушкевич Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Степановна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.10.1927
Сын: Сушкевич Иосиф Степанович
Мать ребёнка: Сушкевич Надежда Ивановна
Арест
1933
БД «жертвы политического террора в СССР», «Белорусский мемориал» Место рождения: Плещеничкий р-н, дер. Замошье Мера пресечения: арестован Дата ареста: 6 января 1933г Осудивший орган: «тройка» Приговор... Показать все
Смерть
Неизвестно