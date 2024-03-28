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Сушкевич Степан Климентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Сушкевич Климент

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сушкевич Галина Степановна

Мать ребёнка: Сушкевич Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сушкевич Михаил Степанович

Мать ребёнка: Сушкевич Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сушкевич Николай Степанович

Мать ребёнка: Сушкевич Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сушкевич Флор Степанович

Мать ребёнка: Сушкевич Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сушкевич Владимир Степанович

Мать ребёнка: Сушкевич Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сушкевич Ольга Степановна

Мать ребёнка: Сушкевич Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сушкевич Марк Степанович

Мать ребёнка: Сушкевич Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Степановна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сушкевич Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
10.10.1927

Сын: Сушкевич Иосиф Степанович

Мать ребёнка: Сушкевич Надежда Ивановна

Арест
1933
БД «жертвы политического террора в СССР», «Белорусский мемориал» Место рождения: Плещеничкий р-н, дер. Замошье Мера пресечения: арестован Дата ареста: 6 января 1933г Осудивший орган: «тройка» Приговор... Показать все
Смерть
Неизвестно

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