Щербинин Пантелей Устинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смерти1847
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Щербинин Устин Исакович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Щербинина Меланья Пантелеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Щербинина Акулина Пантелеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1803
Сын: Щербинин Филипп Пантелеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Щербинина Федосья Пантелеевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Щербинина Елена Мокиевна
Смерть
1847