Щербинин Пантелей Устинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербинин Пантелей Устинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

1847

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Щербинин Устин Исакович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Щербинина Меланья Пантелеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1800

Дочь: Щербинина Акулина Пантелеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1803

Сын: Щербинин Филипп Пантелеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Щербинина Федосья Пантелеевна

Мать ребёнка: не указана

Метели, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербинина Елена Мокиевна

Смерть
1847
Метели, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
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