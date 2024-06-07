Евсеев (Щюкин) Тимофей Иванович 1853 или 1854 — найти родственников по фамилии на Familio
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Евсеев (Щюкин) Тимофей Иванович

Место рождения

д. Назимиха, Щелковского р-на, Московской области, Московская обл.

Дата рождения

1853 или 1854

Дата смерти

После 1869

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЩ
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Место
Комментарий
Рождение
1853 или 1854

Отец: Евсеев (Щюкин) Иван Васильев

Мать: Щюкина Марья Никифоровна

д. Назимиха, Щелковского р-на, Московской области, Московская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щюкина Матрона Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д. Назимиха, Щелковского р-на, Московской области, Московская обл.
Смерть
После 1869

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