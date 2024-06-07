Евсеев (Щюкин) Тимофей Иванович
Место рожденияд. Назимиха, Щелковского р-на, Московской области, Московская обл.
Дата рождения1853 или 1854
Дата смертиПосле 1869
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853 или 1854
д. Назимиха, Щелковского р-на, Московской области, Московская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д. Назимиха, Щелковского р-на, Московской области, Московская обл.
Смерть
После 1869