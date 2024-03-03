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Панеш Шамсудин Салемчериевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.05.1942

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.11.1967

Жена: Панеш Нуриет Шиханчериевна

Казанукай, Екатеринодарский уезд
Рождение ребёнка
29.09.1968

Сын: Панеш Юра Шамсудинович

Мать ребёнка: Панеш Нуриет Шиханчериевна

Рождение ребёнка
15.06.1973

Сын: Панеш Рустам Шамсудинович

Мать ребёнка: Панеш Нуриет Шиханчериевна

Рождение ребёнка
23.11.1975

Сын: Панеш Адам Шамсудинович

Мать ребёнка: Панеш Нуриет Шиханчериевна

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