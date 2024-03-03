Панеш Шамсудин Салемчериевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.05.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
04.11.1967
Казанукай, Екатеринодарский уезд
Рождение ребёнка
29.09.1968
Мать ребёнка: Панеш Нуриет Шиханчериевна
Рождение ребёнка
15.06.1973
Сын: Панеш Рустам Шамсудинович
Мать ребёнка: Панеш Нуриет Шиханчериевна
Рождение ребёнка
23.11.1975
Мать ребёнка: Панеш Нуриет Шиханчериевна