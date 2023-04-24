(Голубева) Елизавета Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Голубева) Елизавета Иванова

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Место рождения

Жуково, Осташковский, Тверская область

Дата рождения

1916

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Голубев (филимонов) Иван Филимонов

Мать: Епистимия Иоанникиева

Жуково, Осташковский, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
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