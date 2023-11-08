Птрина Елена Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Птрина Елена Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Патрин Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Патрин Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Патрин Владимир Григорьевич

Отец ребёнка: Патрин Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Метюшева Валентина Григорьевна

Отец ребёнка: Патрин Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белетская Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Патрин Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Патрин Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Патрин Григорий Алексеевич

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