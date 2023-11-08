Птрина Елена Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Патрин Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Патрин Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Патрин Владимир Григорьевич
Отец ребёнка: Патрин Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Метюшева Валентина Григорьевна
Отец ребёнка: Патрин Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белетская Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Патрин Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Патрин Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Патрин Григорий Алексеевич