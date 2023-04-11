Ладейщикова Филицата Агафонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
С 1846 по 1848
Сын: Владейщиков Никифор Андреев
Отец ребёнка: Ладейщиков Андрей Ильин
Рождение ребёнка
Вычислено 1847 ст.
Отец ребёнка: Ладейщиков Андрей Ильин
Рождение ребёнка
20.10.1857 ст.
Сын: Ладейщиков Михаил Андреев
Отец ребёнка: Ладейщиков Андрей Ильин
Смерть
Неизвестно