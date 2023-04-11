Ладейщикова Филицата Агафонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ладейщикова Филицата Агафонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

OV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С 1846 по 1848

Сын: Владейщиков Никифор Андреев

Отец ребёнка: Ладейщиков Андрей Ильин

Старикова, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1847 ст.

Сын: Ладейщиков Никон Андреев

Отец ребёнка: Ладейщиков Андрей Ильин

Старикова, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.10.1857 ст.

Сын: Ладейщиков Михаил Андреев

Отец ребёнка: Ладейщиков Андрей Ильин

Старикова, Каменский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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