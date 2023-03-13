Воробьева Елизавета Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Воробьев Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
08.01.1910
Дочь: Кудряшова Татьяна Федоровна
Отец ребёнка: Барашков Федор Максимович
Рождение ребёнка
03.12.1910
Дочь: Быкова Анна Федоровна
Отец ребёнка: Барашков Федор Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно