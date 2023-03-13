Воробьева Елизавета Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьева Елизавета Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Воробьев Иван Сергеевич

Мать: Воробьева Елена Сергеевна

Рождение ребёнка
08.01.1910

Дочь: Кудряшова Татьяна Федоровна

Отец ребёнка: Барашков Федор Максимович

Рождение ребёнка
03.12.1910

Дочь: Быкова Анна Федоровна

Отец ребёнка: Барашков Федор Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барашков Федор Максимович

Смерть
Неизвестно
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