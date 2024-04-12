Дьяконова Нина Михайловна
Место рождения
Дата рождения07.10.1946
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1946
Отец: Чуклин Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
27.11.1966
Сын: Дьяконов Вячеслав Анатольевич
Отец ребёнка: Дьяконов Анатолий
Рождение ребёнка
05.06.1969
Дочь: Фелькер Наталья Анатольевна
Отец ребёнка: Дьяконов Анатолий
Рождение ребёнка
28.06.1971
Дочь: Дьяконова Татьяна Анатольевна
Отец ребёнка: Дьяконов Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дьяконов Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дьяконов Анатолий