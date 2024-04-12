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Дьяконова Нина Михайловна

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Место рождения

Бирск, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

07.10.1946

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1946

Отец: Чуклин Михаил Яковлевич

Мать: Чуклина Галина Дмитриевна

Бирск, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.11.1966

Сын: Дьяконов Вячеслав Анатольевич

Отец ребёнка: Дьяконов Анатолий

Рождение ребёнка
05.06.1969

Дочь: Фелькер Наталья Анатольевна

Отец ребёнка: Дьяконов Анатолий

Рождение ребёнка
28.06.1971

Дочь: Дьяконова Татьяна Анатольевна

Отец ребёнка: Дьяконов Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дьяконов Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дьяконов Анатолий

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