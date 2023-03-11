Криворотенко Константин Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Криворотенко Дмитрий Кириллович
Мать: Ольга Тимофеевна
Бракосочетание
1956
Жена: Ольга Андреевна
Кондратовка, Беловский муниципальный район, Курская область
Расписывались в Сельсовете.
Рождение ребёнка
28.07.1959
Дочь: Татьяна Константиновна
Мать ребёнка: Ольга Андреевна
Рождение ребёнка
30.01.1964
Дочь: Ирина Константиновна
Мать ребёнка: Ольга Андреевна
Смерть
Неизвестно