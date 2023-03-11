Криворотенко Константин Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Криворотенко Константин Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Криворотенко Дмитрий Кириллович

Мать: Ольга Тимофеевна

Бракосочетание
1956

Жена: Ольга Андреевна

Кондратовка, Беловский муниципальный район, Курская область
Расписывались в Сельсовете.
Рождение ребёнка
28.07.1959

Дочь: Татьяна Константиновна

Мать ребёнка: Ольга Андреевна

Рождение ребёнка
30.01.1964

Дочь: Ирина Константиновна

Мать ребёнка: Ольга Андреевна

Смерть
Неизвестно
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