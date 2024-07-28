Жихарева (Суркова) Прасковья Флегонтова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жихарева (Суркова) Прасковья Флегонтова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1896 г.р.

Дети

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1913

Муж: Жихарев Иван Николаев

Рождение ребёнка
23.02.1913 ст.

Дочь: Жихарева Антонина Иванова

Отец ребёнка: Жихарев Иван Николаев

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.09.1916 ст.

Дочь: Жихарева Таисия Иванова

Отец ребёнка: Жихарев Иван Николаев

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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