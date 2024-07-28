Жихарева (Суркова) Прасковья Флегонтова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1913
Рождение ребёнка
23.02.1913 ст.
Дочь: Жихарева Антонина Иванова
Отец ребёнка: Жихарев Иван Николаев
Рождение ребёнка
24.09.1916 ст.
Дочь: Жихарева Таисия Иванова
Отец ребёнка: Жихарев Иван Николаев
Смерть
Неизвестно