Прилепина-Оболонская Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прилепина-Оболонская Елена Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.07.1995

Сын: Прилепин Арсений Владимирович

Отец ребёнка: Прилепин Владимир Викторович

Рождение ребёнка
11.12.2002

Сын: Прилепин Антон Владимирович

Отец ребёнка: Прилепин Владимир Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прилепин Владимир Викторович

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