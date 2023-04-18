Прилепина-Оболонская Елена Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.07.1995
Сын: Прилепин Арсений Владимирович
Отец ребёнка: Прилепин Владимир Викторович
Рождение ребёнка
11.12.2002
Сын: Прилепин Антон Владимирович
Отец ребёнка: Прилепин Владимир Викторович
Бракосочетание
Неизвестно