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Родионов Гаврил Назарович

Место рождения

с. Большая Воронцовка, Елизаветпольская губерния

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Родионов Назар Михайлович

Мать: Родионова Агафья

с. Большая Воронцовка, Елизаветпольская губерния
Рождение ребёнка
1880

Сын: Родионов Николай Гаврилович

Мать ребёнка: ?

Россия
Рождение ребёнка
Около 1882

Дочь: Настасья Гавриловна

Мать ребёнка: ?

Россия
Рождение ребёнка
Около 1884

Дочь: Агафья Гавриловна

Мать ребёнка: ?

Россия
Рождение ребёнка
Около 1886

Дочь: Татьяна Гавриловна

Мать ребёнка: ?

Россия
Смерть
Неизвестно
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