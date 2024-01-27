Родионов Гаврил Назарович
Место рожденияс. Большая Воронцовка, Елизаветпольская губерния
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Родионов Назар Михайлович
Мать: Родионова Агафья
с. Большая Воронцовка, Елизаветпольская губерния
Рождение ребёнка
1880
Сын: Родионов Николай Гаврилович
Мать ребёнка: ?
Россия
Рождение ребёнка
Около 1882
Дочь: Настасья Гавриловна
Мать ребёнка: ?
Россия
Рождение ребёнка
Около 1884
Дочь: Агафья Гавриловна
Мать ребёнка: ?
Россия
Рождение ребёнка
Около 1886
Дочь: Татьяна Гавриловна
Мать ребёнка: ?
Россия
Смерть
Неизвестно