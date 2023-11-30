Андронов Артем — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андронов Артем

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1988 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шиндакова (Ржанова) Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шиндакова (Ржанова) Екатерина Александровна

Развод
Неизвестно

Жена: Шиндакова (Ржанова) Екатерина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шиндакова (Ржанова) Екатерина Александровна

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