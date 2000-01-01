Бауманн (Baumann) Иоганнес (Joannes)
Место рожденияМотерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Дата рождения1744
Дата смерти08.11.1788
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: не указан
Мать: не указана
Мотерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
1767
Сын: Бауманн Карл
Мать ребёнка: Флик Анна Мария
Мотерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Флик Анна Мария
Смерть
08.11.1788
Мотерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Похороны
10.11.1788
Мотерн, департамент Нижний Рейн, Эльзас, Франция