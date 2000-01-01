Бауманн (Baumann) Иоганнес (Joannes) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бауманн (Baumann) Иоганнес (Joannes)

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Место рождения

Мотерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция

Дата рождения

1744

Дата смерти

08.11.1788

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1748 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Мотерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
1767

Сын: Бауманн Карл

Мать ребёнка: Флик Анна Мария

Мотерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Флик Анна Мария

Смерть
08.11.1788
Мотерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Похороны
10.11.1788
Мотерн, департамент Нижний Рейн, Эльзас, Франция
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