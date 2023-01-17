Артыков Рустам
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.05.1954
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
19.05.1954
Отец: Сабиров Артык
Мать: Артыкова Айбиби
Рождение ребёнка
08.10.1978
Дочь: Якушева Елена Рустамовна
Мать ребёнка: Артыкова Надежда Николаевна
Сандово, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.05.1983
Сын: Артыков Руслан Рустамович
Мать ребёнка: Артыкова Надежда Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно