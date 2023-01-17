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Артыков Рустам

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.05.1954

Пол

Мужской

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1954

Отец: Сабиров Артык

Мать: Артыкова Айбиби

Рождение ребёнка
08.10.1978

Дочь: Якушева Елена Рустамовна

Мать ребёнка: Артыкова Надежда Николаевна

Сандово, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.05.1983

Сын: Артыков Руслан Рустамович

Мать ребёнка: Артыкова Надежда Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Артыкова Надежда Николаевна

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