Этингоф Илья Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти10.08.2022
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.02.1996
Дочь: Этингоф Софья Ильинична
Мать ребёнка: Этингоф Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
?.08.2004
Дочь: Этингоф Мария Ильинична
Мать ребёнка: Этингоф Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
?.02.2007
Сын: Этингоф Андрей Ильич
Мать ребёнка: Этингоф Татьяна Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.08.2022