Алексеев Альберт Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеев Альберт Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алексеев Федор

Мать: Алексеева Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алина

Мать ребёнка: Алексеева Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеев Сарыал Альбертович

Мать ребёнка: Алексеева Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алексеева София Альбертовна

Мать ребёнка: Алексеева Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алексеева Анна

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