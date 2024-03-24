Алексеев Альберт Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Алексеев Федор
Мать: Алексеева Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алина
Мать ребёнка: Алексеева Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексеев Сарыал Альбертович
Мать ребёнка: Алексеева Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алексеева София Альбертовна
Мать ребёнка: Алексеева Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алексеева Анна