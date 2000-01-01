(Малышева) Ефросинья
Место рожденияс. Верхняя Алабугское Курганского уезда
Дата рождения10.05.1910
Дата смерти21.08.1910
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1910
Отец: Малышев Василий
Мать: Малышева Анисья
с. Верхняя Алабугское Курганского уезда
Крещение
11.05.1910
Godparents:православные. Восприемники села Верхе Алабужского крестьянин Михаил Гавриилов Финоградов и того же села крестьянская дочь девица Анастасия Иаковлева Малышева.
Смерть
21.08.1910
с. Верхняя Алабугское Курганского уезда
Причина смерти: от поноса