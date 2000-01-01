(Малышева) Ефросинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Малышева) Ефросинья

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Место рождения

с. Верхняя Алабугское Курганского уезда

Дата рождения

10.05.1910

Дата смерти

21.08.1910

Пол

Женский

Отец

1883 г.р.

Мать

1886 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1910

Отец: Малышев Василий

Мать: Малышева Анисья

с. Верхняя Алабугское Курганского уезда
Крещение
11.05.1910
Godparents:православные. Восприемники села Верхе Алабужского крестьянин Михаил Гавриилов Финоградов и того же села крестьянская дочь девица Анастасия Иаковлева Малышева.
Смерть
21.08.1910
с. Верхняя Алабугское Курганского уезда
Причина смерти: от поноса
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