Ефремов Дмитрий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения13.05.1907
Дата смерти16.11.1969
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1907
Крещение
14.05.1907
Рождение ребёнка
1934
Сын: Ефремов Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Ефремова Наталья Антоновна
Рождение ребёнка
10.03.1940
Сын: Ефремов Владимир Дмитриевич
Мать ребёнка: Ефремова Наталья Антоновна
Рождение ребёнка
22.06.1942
Мать ребёнка: Ефремова Наталья Антоновна
Новомурапталово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
31.10.1944
Мать ребёнка: Ефремова Наталья Антоновна
Рождение ребёнка
?.04.1947
Дочь: Антонина Дмитриевна
Мать ребёнка: Ефремова Наталья Антоновна
Бракосочетание
03.08.1965
Смерть
16.11.1969