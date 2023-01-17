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Ефремов Дмитрий Григорьевич

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Место рождения

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

13.05.1907

Дата смерти

16.11.1969

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1907

Отец: Ефремов Григорий Константинович

Мать: Ефремова Евдокия Петровна

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
14.05.1907
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1934

Сын: Ефремов Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Ефремова Наталья Антоновна

Рождение ребёнка
10.03.1940

Сын: Ефремов Владимир Дмитриевич

Мать ребёнка: Ефремова Наталья Антоновна

Рождение ребёнка
22.06.1942

Сын: Ефремов Павел Дмитриевич

Мать ребёнка: Ефремова Наталья Антоновна

Новомурапталово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
31.10.1944

Сын: Ефремов Борис Дмитриевич

Мать ребёнка: Ефремова Наталья Антоновна

Рождение ребёнка
?.04.1947

Дочь: Антонина Дмитриевна

Мать ребёнка: Ефремова Наталья Антоновна

Бракосочетание
03.08.1965

Жена: Ефремова Наталья Антоновна

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
16.11.1969
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
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