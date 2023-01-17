Кремлевский Петр Магистрианович
Место рождения
Дата рождения06.07.1870
Дата смерти26.05.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
По 1891
Место жительства
С 1891 по 1935
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1936 по 1943
Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Смерть
26.05.1943