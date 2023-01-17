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Кремлевский Петр Магистрианович

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Место рождения

Кремлево, Коношский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

06.07.1870

Дата смерти

26.05.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Кремлево, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
По 1891
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1891 по 1935
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1936 по 1943
Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Смерть
26.05.1943
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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