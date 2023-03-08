Зенин Иван Егорович
Место рожденияс. Сторожевое Усманского уезда Тамбовской губернии
Дата рождения1914
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Зенин Егор
Мать: Зенина Мария Семёновна
с. Сторожевое Усманского уезда Тамбовской губернии
Рождение ребёнка
05.08.1938
Дочь: Нестереня Нина Ивановна
Мать ребёнка: Зенина Наталья Николаевна
Сторожевое, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
1943