Зенин Иван Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зенин Иван Егорович

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Место рождения

с. Сторожевое Усманского уезда Тамбовской губернии

Дата рождения

1914

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Зенин Егор

Мать: Зенина Мария Семёновна

с. Сторожевое Усманского уезда Тамбовской губернии
Рождение ребёнка
05.08.1938

Дочь: Нестереня Нина Ивановна

Мать ребёнка: Зенина Наталья Николаевна

Сторожевое, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
1943
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