Щербина Софий Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩербина Софий Романовна

Щербина Софий Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.10.2011

Пол

Женский

Отец

1970 г.р.

Мать

1978 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.2011

Отец: Щербина Роман Иванович

Мать: Щербина Елена Александровна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close