Семакина Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семакина Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.04.1806

Сын: Семакин Афанасий

Отец ребёнка: Семакин Петр

Рождение ребёнка
05.04.1808

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Семакин Петр

Рождение ребёнка
11.10.1812

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Семакин Петр

д. Укан, Удмуртия
Рождение ребёнка
04.01.1830

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Семакин Петр

д. Нижний Укан, Нижнеуканская волость
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семакин Еремей

Отец ребёнка: Семакин Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семакин Петр

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