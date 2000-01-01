Семакина Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.04.1806
Сын: Семакин Афанасий
Отец ребёнка: Семакин Петр
Рождение ребёнка
05.04.1808
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Семакин Петр
Рождение ребёнка
11.10.1812
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Семакин Петр
д. Укан, Удмуртия
Рождение ребёнка
04.01.1830
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Семакин Петр
д. Нижний Укан, Нижнеуканская волость
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семакин Еремей
Отец ребёнка: Семакин Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семакин Петр